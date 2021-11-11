Губернатор Саратовской области Валерий Радаев внес на рассмотрение депутатов Саратовской областной думы ряд инициатив.

Он предложил продлить действие социальной ипотеки при рефинансировании кредита. Так, если раньше в случае реструктуризации или рефинансировании долга жители области теряли возможность дальше получать социальную ипотеку, то теперь эта возможность появится.

Ещё одна законодательная инициатива связана с предоставлением выплат на приобретение жилья для детей-сирот. Теперь этой мерой могут воспользоваться дети-сироты, достигшие 23 лет, а не с 25 лет, как это было ранее.

Валерий Радаев также предложил продлить на следующий год меры поддержки саратовского бизнеса. Предусмотрено продление пониженных налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения: 2% вместо 6% и 7,5% вместо 15%. Эта мера распространяется на предприятия, деятельность которых продолжает оставаться под ограничениями – в сфере транспорта, общепита, гостиничного бизнеса, кинотеатров, санаторно-курортной деятельности, туризма, организации конференций и выставок, культуры, досуга и спорта.