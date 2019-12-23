По мнению главы региона, сокращение добычи уже не первый год свидетельствует об отсутствии правильного учета добычи полезных ископаемых.

Зампред облправительства Василий Разделкин объяснил остановкой прокачки через нефтепровод «Дружба» падение добычи полезных ископаемых в Саратовской области. По его словам почти полугодовой простой в связи с остановкой перекачки обернулся падением показателей промышленности региона именно в этой сфере. Кроме этого, в Саратовской области во многих скважинах «тяжелая» нефть, с большим количеством примесей.

— Что вы, что министр (промышленности) говорите одно и тоже. В этом году у вас минус по добыче полезных ископаемых по сравнению с прошлых годом. В прошлом году тоже был минус по сравнению с предшествующим. Это как объяснить? У нас разведанных объемов все больше, так не бывает, чтобы каждый год снижалась добыча. У вас учета нет, надо вообще разобраться, что за неизвестные юридические лица качают у нас, — заявил губернатор Валерий Радаев и попросил прокурора области подключиться и проверить, действительно ли есть сокращение добычи или куда уходит неучтенная нефть.