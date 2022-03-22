Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил на заседании актива задачу – сделать Саратов самым благоустроенным городом на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Саратову как никогда нужна эффектность местного управления, чтобы решить эту амбициозную задачу. Саратов – без коммунальных прорывов, с ответственными сетевыми компаниями. Саратов – без задержек с вывозом мусора. А это значит – Саратов без бродячих собак.

Для этого необходимо выработать единый стандарт содержания и следовать ему. Предлагаю каждый месяц проводить соревнование на самый благоустроенный район Саратова, чтобы был соответствующий спрос с местной власти, — заявил Радаев.