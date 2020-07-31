Сегодня, 31 июля, Губернатор Валерий Радаев провел совещание с главами районов на тему задержки восстановления объектов, пострадавших от урагана.

Еще 15 июля Губернатор поручил в кратчайшие сроки устранить все последствия урагана, но районные администрации бездействуют.

— Но ситуация с восстановлением поврежденных сооружений критически затянулась. Раскрытыми остаются районные больницы в Питерском и Марксовском районах. Документы частично предоставили только четыре района – Балаковский, Краснокутский, Базарно-Карабулакский и Марксовский, — сообщил Валерий Радаев.

«Ленивым» главам районов пришлось даже пригрозить прокуратурой и увольнением за оттягивание сроков восстановительных работ.

— Никаких отговорок по поводу несвоевременного оформления необходимых бумаг не принимаю. От вашей оперативности зависят сроки завершения аварийно-восстановительных работ, возвращения соцобъектов к полноценной деятельности, — потребовал губернатор.

Во все пострадавшие от урагана районы было поручено выехать комиссии по ЧС и министерству по территориальному образованию.

Напомним, что местные жители в социальных сетях продолжают жаловаться на районную администрацию за отсутствие восстановительных работ после урагана 14 июля. Тогда пострадали 151 социальный объект, 78 многоквартирных и 275 частных жилых домов, наибольшее количество – в Балаковском, Марксовском, Питерском, Новоузенском районах. По состоянию на 30 июля восстановлены лишь 14 соцобъектов, 5 многоквартирных и 166 частных домов.