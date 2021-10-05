На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев обозначил, что борьба с пандемий идет в режиме максимальной мобилизации.

Поликлиникам передают служебный транспорт правительства для доставки врачей.

— К нам присоединились районные администрации и крупные компании. Потребность — 200 машин. Считаю, что бизнес-сообществу стоит откликнуться и оказать помощь. Нагрузка на врачей – неимоверная. При этом медики серьезно продвинулись в лечении ковида, консультируются с федеральными дистанционными центрами, участвуют в телемостах для ведения особо тяжелых больных. То есть, действуют в высшей степени профессионально и ответственно, — обозначил губернатор.