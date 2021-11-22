Сегодня, 22 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами и министрами Правительства области.

На нем глава региона поставил задачу перед руководством министерства транспорта и дорожного хозяйства региона усилить в работе общественного транспорта профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавируса.

Напомним, в Саратовской области введен масочный режим. В общественном транспорте запрещено находиться без средств индивидуальной защиты.