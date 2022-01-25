Сегодня, 25 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев на очередном заседании корсовета по борьбе с коронавирусом потребовал наладить связь с родителями по поводу прививки детей от COVID-19.

Напомним, вакцина для них поступила в Саратов на прошлых выходных.

-Родителей, — а именно они дают добровольное согласие, — нужно просвещать. Насколько мне известно, запрос на «Спутник-лайт» сегодня велик, и нужно, чтобы его количество отвечало реальной потребности жителей, -сказал губернатор.

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