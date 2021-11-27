Накануне, 26 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил Балашовский район. Глава региона ознакомился со строительством в рамках нацпроекта «Демография» детского сада на 160 мест.

Дошкольное учреждение расположено в центральной части города, отданного под строительство соцобъектов и жилье. Раньше в микрорайоне не было детского сада.

Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству территории, монтажу металлочерепицы. Идет поставка необходимого оборудования. По словам подрядчика, к работам привлечены специалисты-строители из числа местных жителей.

-Вы должны быть более ответственными. Району приоритетно выделили ресурсы для возведения детсада в новом микрорайоне. Времени не так много остается, а готовность не такая высокая. Ваша задача сделать все качественно, в срок, садик должен быть современным и введен в этом году, — сказал Радаев подрядчикам.