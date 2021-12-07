Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о подготовке к новогодним праздникам.

— Они должны принести здоровье и хорошее настроение детям и родителям, молодежи. Планы мероприятий в каждом муниципалитете нужно максимально продумать с учетом соблюдения всех санитарных требований. Особое внимание – организации безопасного подвоза детей на представления. Мы не имеем права расслабляться ни в будни, ни в праздники. При этом обязаны предложить нашим жителям интересные и разнообразные формы досуга, — подчеркнул глава региона.

Он призвал в ближайшее время нам стоит по этому поводу собраться и обсудить программу на Новый год.