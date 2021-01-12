Губернатор Саратовской области Валерий Радаев указал на плохую очистку крыш от наледи. Недорабатывают коммунальные службы и управляющие компании.

Он отметил, что в Саратове уже есть случай травмирования из-за этого.

—Приходят жалобы, что от снега и наледи не расчищают тротуары, дороги к детским садам и школам, игровые площадки. Здесь риск травматизма не меньший, чем от сосулек. На ситуацию в крупных городах области во время представления нового ГФИ обратил внимание и полпред Игорь Комаров, — подчеркнул глава региона.

Он призвал чиновников держать ситуацию на контроле и отметил, что завтра прогнозируется сильный снегопад.