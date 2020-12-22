На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев поинтересовался у сотрудников Управления Роспотребнадзора региона и минздрава о росте заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров.

Он удивился, ведь лица категории 60+ находятся на самоизоляции, их информируют о рисках, но такого не происходит.

—Если искать ответ из жалоб населения, то на поверхности – пренебрежение средствами защиты в транспорте и торговых точках. Значит, нужно усиливать контроль, — отметил он.

Глава региона призвал медиков организовать точечную работу с пациентами группы риска в поликлиниках и стационарах.