Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал усилить в регионе подготовку к паводку.

Он отметил, что профильным ведомствам нужно учитывать и худшие сценарии.

В этом году опасности могут быть подвержены 23 района, 99 населенных пунктов, 24 тысячи человек.

— Уже сегодня надо наладить точечную коммуникацию с жителями паводкоопасных территорий, организовать подворовые обходы. Муниципальные власти обязаны быть осведомлены о жизненной ситуации каждого. Плюс, планируйте пункты временного размещения, запасайтесь препаратами. Те, кому это требуется, должны быть заранее определены в ЦРБ, — отметил глава региона.