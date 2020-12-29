Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о решении дорожных проблем в регионе.

Он напомнил об авариях со смертельным исходом, в частности той, где погиб глава саратовского гидрометцентра Михаил Болтухин. Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу.

Необходимо всеми возможными способами влиять на риски. Брать на вооружение опыт других регионов в части современных систем дорожной безопасности. На сегодняшнем итоговом совещании по транспорту и дорожному строительству мы познакомились с моделью, внедренной в Москве. Она обеспечивает комфорт, безопасность пешеходов, пассажиров, транспорта,— отметил он.

Глава региона призвал председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина сделать все для ускорения реализации проекта.

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