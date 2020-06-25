В четверг, 25 июня, губернатор Валерий Радаев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы региона .

Глава региона проголосовал на участке №18 Саратова, в поселке Юбилейный. На входе Валерий Радаев прошёл все необходимые процедуры – обработал руки дезинфицирующим средством, волонтёр измерила ему температуру и выдала обязательный санитарный набор, в который входит маска, перчатки и одноразовая ручка для голосования.

— С 25 июня по 1 июля идет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Считаю, что это очень важно для каждого из нас. Конституция должна соответствовать требованиям сегодняшнего времени. Поправки направлены на человека, на социальные гарантии, которые обеспечиваются государством. Для нас также важно, что сегодня мы поддерживаем присвоение Саратову звания «Города трудовой доблести». Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла – сохранить память на века о героическом духе наших земляков, которые обеспечили Победу. Призываю всех саратовцев прийти и проголосовать, поддержать Саратов, поддержать будущее нашей России, — отметил Губернатор по итогам голосования.