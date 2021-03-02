Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета затронул тему отравления детей моющими таблетками в школе Красноармейска.

Напомним, их съели четвероклассники, некоторым даже промывали желудок.

Он подчеркнул, что это вопиющий прецедент, виновные понесут ответственность. И урок для всех школ, что ни одно образовательное учреждение не может работать без медработника. Его полномочия не должен брать на себя учитель.

Пока ожидаются выводу комиссии, созданной по поручению главы региона.