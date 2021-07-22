Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал провокационную публикацию в отношении председателя ГД Вячеслава Володина.

— Его давно знают как человека, который постоянно помогает землякам. Для него не существует разделения на большие и малые проблемы. Он одинаково внимательно относится к решению любых вопросов, с которыми к нему обращаются люди. Саратовцам хорошо известна его большая благотворительная деятельность – предуниверсарий для детей из малообеспеченных семей, дома для медиков, переселенцев из аварийного жилья, городские парки отдыха, памятники героям войны. При его непосредственной поддержке регион реализует огромное количество проектов по строительству школ, больниц, дорог, спортивных комплексов. Таких примеров очень много, в каждом районе области.

Вячеслав Володин всегда выполняет свои обещания, держит данное слово — это сильная черта, как руководителя, как опытного политика. Сегодня его высокий авторитет у жителей пытаются очернить, идут на провокации. Это низко, глупо, неубедительно! Вячеслав Володин работает в интересах людей с огромной самоотдачей, искренне и ответственно, — отметил он.