Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с заявлением после решения указа президента РФ Владимира Путина о продлении карантинных мероприятий. Текст публикует пресс-служба главы региона.

— Полностью присоединяюсь к словам президента в адрес медработников и всех, кто в эти дни оставался на своем посту, помогал людям. К саратовским врачам, медсестрам, санитарам благодарность главы государства относится в полной мере. За счет их профессионализма и самоотверженности ситуация в области остается под контролем.

Важной частью обращения Владимира Путина стало наделение глав регионов дополнительными полномочиями, а значит – дополнительной ответственностью. В кратчайшие сроки региональная власть проработает и подготовит весь комплекс мер, оптимальных для нашей территории. Будем руководствоваться безоговорочным приоритетом – здоровьем и безопасностью граждан. Учитывать необходимость сохранения рабочих мест и доходов. Отдельно будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий. С учетом неукоснительного соблюдения мер безопасности сотрудников.

Также усилим взаимодействие с муниципальным уровнем. На территориях — разная ситуация. Это будет учтено при определении дальнейших ограничительных мер. На сегодня случаи заражения зафиксированы в четырех муниципальных образованиях.

Все шаги согласовываем с санитарно-эпидемиологической службой, все решения – с полпредом и координационным советом при правительстве РФ, оперативно доводя их до граждан.

Нормативно-правовые акты, необходимые для реализации президентских инициатив на территории региона, внесены в областную думу.

Ситуация в Саратовской области мониторится постоянно. Не просто каждый день — каждый час.

Уважаемые жители, спасибо вам за понимание, гражданскую ответственность. Наша с вами сплоченность, а также слаженность действий власти помогут снизить риски распространения инфекции, — подчеркнул Валерий Радаев.

Напомним, сегодня, 2 апреля, президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к жителям России.