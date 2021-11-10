Сегодня, 10 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил строительство дороги в Балакове.

Местные жители обращались к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой сделать дорожную развязку по улице Братьев Захаровых.

Уже проведен ремонт дорожного покрытия и заканчиваются дорожно-строительные работы. Рабочие установили дорожные знаки и остановочные павильоны.

—Проведена большая работа. Объект важный. У вас открытие дороги 20 ноября, необходимо ее ввести в эксплуатацию в этот срок, — сказал губернатор.