Во время визита в Энгельс он поменял планы.

В гипермаркете «Лента» губернатор увидел широкий ассортимент товаров продовольствия и отсутствие дефицита. В достатке имеются крупы, макаронные изделия, мука, сахар, овощи, фрукты и многое другое. На некоторые позиции даже действуют скидки.

Директор магазина доложила Валерию Радаеву, что ажиотажа на какие-то определенные продукты нет. На складе достаточно запасов, у поставщиков сбоев нет.

Во время экскурсии глава региона отметил демократичность цен, а также напомнил о том, что в нашей области одна из самых дешевых потребительских корзин в ПФО.