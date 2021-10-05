В вечернее время проверил, как идет ремонт улиц в Саратове.

Проверил капремонт Сокурского тракта. По словам главы города Михаила Исаева, сейчас на объекте задействованы два подрядчика. Ведутся работы, чтобы предотвратить разрушение трассы – в частности, отведение грунтовых вод. Снят весь слой асфальта, идется засыпка песка и щебня.

Здесь идёт много транспорта. Это удобная дорога, важная транспортная артерия, особенно для дачников, для тех, кто живёт и работает в Ленинском районе или едет коротким путём в Октябрьский, Заводской районы. Принято правильное решение – капитально ее отремонтировать. Время осеннее, поэтому мэру нужно вести постоянный контроль за соблюдением всех технологий.

Также проверил строительство улицы Семенова в Солнечном-2. На этом объекте возникали трудности с отводом грунтовых вод, из-за чего срок ввода неоднократно переносился. Подрядчик заверил, что дорога будет достроена до конца октября