Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провёл совещание с администрацией Саратова и кураторами районов, ответственными за благоустройство и уборку снега в областном центре.

Заслушав информацию о проведенной работе, губернатор отметил, что, с учётом сложных погодных условий, процесс раскрепления техники и трудовых ресурсов по новым коммунальным подразделениям идёт недопустимо медленно.

Вице-губернатору Игорю Пивоварову поручено оказать юридическое сопровождение администрации Саратова в оформлении документации.

Напомним, недавно по инициативе главы региона за каждым из 6 районов Саратова были закреплены персональные кураторы. Кроме того, принято решение о децентрализации коммунальных служб, отвечающих за благоустройство.