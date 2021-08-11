Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал чиновников за постоянные аварии КВС в Саратове.

В пресс-службе губернатора сообщили, что Радаев привел в пример угол Симбирской и Посадского, где водопровод не могут починить уже несколько дней.

—Десять чиновников не могут найти решение по одному порыву. Вы для того и работаете, чтобы устранить проблему в течение короткого времени. Город во многих местах затопило. Если вы одну точку не можете починить — что вы вообще можете? — заявил Радаев.

Губернатор посоветовал главе города Михаилу Исаеву подавать в суд, если ООО «КВС» не исполняет свои обязанности.