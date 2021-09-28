Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам отопления.

Он рассказал, что на сегодняшний день подключены соцобьекты в 22 районах.

— Низкие темпы, никаких отговорок не принимается. В Балашове и Вольске особо сложная ситация. В Саратове из-за большого количества раскопок коммунальщиков тоже много проблем.

Особо важно сейчас на фоне высокой заболеваемости подключить все больницы.

Если в течение недели продолжатся жалобы на отсутствие тепла в домах, буду точечно разбираться с каждым и вызывать ответственных, как говориться, на ковер.

Ртищевский и Хвалынский районы все подключили – молодцы, — отметил он.

Глава региона отметил, что 62 процента школьников сейчас на удаленке.