Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам отопления.
Он рассказал, что на сегодняшний день подключены соцобьекты в 22 районах.
— Низкие темпы, никаких отговорок не принимается. В Балашове и Вольске особо сложная ситация. В Саратове из-за большого количества раскопок коммунальщиков тоже много проблем.
Особо важно сейчас на фоне высокой заболеваемости подключить все больницы.
Если в течение недели продолжатся жалобы на отсутствие тепла в домах, буду точечно разбираться с каждым и вызывать ответственных, как говориться, на ковер.
Ртищевский и Хвалынский районы все подключили – молодцы, — отметил он.
Глава региона отметил, что 62 процента школьников сейчас на удаленке.