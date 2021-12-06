Сегодня, 6 декабря, прошло совещание губернатора Саратовской области Валерия Радаева с зампредами и профильными министрами.

На нем губернатор жестко раскритиковал профильных руководителей регионального Правительства за неудовлетворительную организацию дорожных работ в Дергачевском районе. Из-за непогоды состояние проезжей части резко ухудшилось.

Зампред Соловьев подтвердил плохое положение дел на участке дороги.

Губернатор поручил ему, а также министру Петаеву немедленно исправить ситуацию и обеспечить проезд по дороге.

Также министерству строительства и ЖКХ поставлена задача совместно с оперативными службами усилить работу по координации действий, связанных с нештатными ситуациями в жилищно-коммунальной сфере. В частности, выстроить чёткий алгоритм обмена информацией, довести до всех служб нормативы об устранении аварийных ситуаций.