В поселке Жасминный готовится к сдаче дом обманутых дольщиков ПК «Росток-95». Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня обсудил с будущими жильцами, что нужно сделать, чтобы люди как можно быстрее получили ключи от квартир.

Дом находится в высокой степени готовности, в ближайшее время начнется подключение коммуникаций. По словам представителей минстроя, объект будет готов к февралю следующего года. Губернатор раскритиковал это решение, поскольку есть все возможности сдать дом раньше — уже в январе.

-Вводить долгострои очень непросто, но мы системно занимались этой работой. В результате из 40 проблемных объектов осталось всего 5, еще 4 достраивает Дом.РФ. В январе дом на улице Майской должен быть полностью готов, и дольщики получат свои квартиры, — сказал Радаев.

В 7-этажном доме по улице Майской – 107 квартир. Его начинали строить в 2013 году, но в марте 2018 года он был включен в число «проблемных». Региональному Правительству удалось привлечь инвестора для достройки дома, и в 2020 году строительство возобновилось.