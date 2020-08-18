Губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался недоволен темпами реконструкции здания саратовского цирка. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Его возмутило прекращение работы по ночам. Отвечая на слова директора цирка, о том, что за неделю в цирке начали отделку второго и третьего этажа, стяжку пола, глава региона сказал:

— То, что сделано за неделю — это для одного дня работа. Здесь ничего не мешает делать работы более интенсивно. На этот объект необходимо пригласить руководство из Москвы, которое является заказчиком объекта. Иначе цирк в срок такими темпами не сдадим, — отметил Радаев.

Он также выразил недовольство темпами реконструкции пешеходной зоны на площади Кирова и возмутился задержкой в сроках замены теплокоммуникаций, которую ведет компания «Т Плюс». Перекладку труб было обещано закончить к 16 августа, но из-за этих работ до сих пор полностью не открыт для пешеходов сквер имени братьев Никитиных.

На остальной части пешеходной зоны работы идут достаточно интенсивно. Развернуты работы в сквере у кинотеатра «Победа». В ближайшее время закончится обустройство аллеи Роз. Через неделю здесь планируется уже высадку цветников.

— Нельзя тянуть с этим объектом. Как только строители заканчивают какую-то часть пешеходной зоны — сразу делайте ее благоустройство и открывайте для саратовцев, — потребовал глава региона.