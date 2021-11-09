Сегодня, 9 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идёт строительство детских садов в микрорайоне «Городские просторы» Саратова.

По плану объекты должны сдать в этом году. Детский сад на улице Ипподромной на 160 мест находится в высокой степени готовности. По словам подрядчика, работы внутри здания завершены на 96%, по благоустройству территории — на 97%. Со следующей недели начнется завоз и установка мебели.

Губернатор раскритиковал рабочих за отсутствие дороги на подъезде к детскому саду, в здании – за отсутствие постоянного отопления. По словам подрядчика, сейчас дошкольное учреждение отапливается установленными электрообогревателями.

Также Радаеву доложили, что сейчас проводится аукцион по строительству дороги, а для подключения отопления проводятся соответствующая работа с теплоснабжающей организацией.

—Подрядчик свои обязательства хорошо исполнил. Из-за отсутствия возможности подключить централизованное отопление сейчас отапливает объект своими силами. Садик готов, отопления, дорог, воды нет. Немедленно пересмотрите подходы. Сегодня министр образования с привлечением администрации города проведет совещание, где выработаете дорожную карту по срокам решения вопросов. Мне подготовить доклад, – поставил задачу губернатор.