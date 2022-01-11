Сегодня, 11 января, глава региона Валерий Радаев раскритиковал администрацию Саратова за неудовлетворительную уборку областного центра.

Он сказал, что поступает много жалоб на нерасчищенный город – наледь на тротуарах, которая блокирует подходы к остановкам и пешеходным переходам, ледяные глыбы на крышах.

-Уже есть пострадавшие. Не с таким настроением саратовцы должны входить в новый год. Наводите порядок. Рабочая неделя началась – прошу Михаила Исаева активизировать все коммунальные службы. Проявите волю, чтобы ваши подчинённые отчитывались по каждому вверенному участку и в случае плохой очистки несли ответственность вплоть до оргвыводов. Единичная травма – это повод для отставки куратора, — сказал он.