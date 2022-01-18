Сегодня, 18 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратил внимание на уборку улиц Саратова от снега во время заседания координационного совета по теме коронавируса.



-Начну с расчистки улиц от снега. Город занимается этим активно, процесс идет в круглосуточном режиме, граждане это видят. Но, к сожалению, охват неравномерный. Наибольшее скопление снега – в частном секторе и во дворах многоквартирных домов. Почему бездействуют управляющие компании?

В их зоне ответственности и крыши. Мы уже наблюдаем перепады температур, а значит наледь на крышах, балконах начинает представлять реальную угрозу. Прошу начальника Госжилинспекции совместно с собственниками зданий и управляющими компаниями объединить усилия,-сказал Радаев.