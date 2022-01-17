Губернатор Валерий Радаев проверил ход строительства инфраструктурных и социальных объектов в Саратове.

В областном центре продолжается строительство набережной. Он посетил площадку 3-го этапа реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в Саратове. Строители приступают к новому участку протяженностью 1169 метров : от улицы 2-ая Садовая до улицы Большая Садовая.

По словам подрядчика, сейчас идет подготовительная работа на участке в 792 метров — по демонтажу железобетонных плит старого парапета, по отсыпке временной дороги, по завозу стройматериалов и др. С февраля планируется начать шпунтовые работы.

Губернатор поинтересовался наличием необходимых строительных материалов. Его проинформировали, что поставки песка, щебня, металлоконструкций идут, проблем нет. Еженедельно проводятся рабочие совещания, на которых обсуждаются текущие вопросы.

По проекту набережной на новом участке будут обустроены прогулочные зоны, игровые детские площадки.

Глава региона также побывал в строящемся онкологическом центре. Подрядчик отметил, что на объекте с 3 января занято 267 человек, для отделочных работ в апреле количество рабочих будет увеличено. Сейчас идет монтаж инженерных коммуникаций в здании. Планируется в конце января — начале февраля запустить постоянное теплоснабжение.

— Строится сложнейший объект. Очень важно, чтобы специалисты, которые будут отвечать за эксплуатацию коммуникаций, уже сейчас начинали изучать эту систему. Подготовиться к этому нужно уже сейчас и минздраву, руководству медцентра принять меры, — сказал Валерий Радаев.

Представитель комитета по реализации инвестпроектов в строительстве пояснил, что данный вопрос уже прорабатывается на примере того, как это делалось в новой инфекционной больнице.

В ходе поездки губернатор посетил площадку строительства многоквартирного дома для медиков инфекционной больницы. По словам подрядчика, на объекте ведется монтаж блоков, после которого начнется кирпичная кладка, сейчас работают 35 человек.

Валерий Радаев раскритиковал низкие темпы работ и поставил задачу незамедлительно исправить положение дел.

Его заверили, что в ближайшие дни будет занято и больше рабочих, и перенесут газовую линию с установкой второго башенного крана. Это позволит увеличить темпы строительства объекта.