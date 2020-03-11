Малоснежная зима и отсутствие паводка может оставить без питьевой воды районы левобережья Саратовской области. Об этом рассказал сегодня на заседании актива Федоровского района глава региона Валерий Радаев.

Для того, чтобы не допустить этого он распорядился искусственно наполнить пруды и реки Александрово-Гайского, Питерского, Новоузенского районов. 15 марта будет запущен Саратовский канал и в течение нескольких дней вода поступит в водохранилища Федоровского района и в Красном Куте.

— Необходимо закачать воду в достаточном объеме. Сейчас точно сказать, какое будет лето сложно. Паводка нет, остается искусственная подача воды. Задача поставлена, чтобы с воскресенья начали закачивать воду в оросительную систему, – сказал Валерий Радаев.

На это в этом году будет выделено 100 миллионов рублей.