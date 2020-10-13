Сегодня, 13 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по ситуации на рынке труда. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Он отметил, что Саратовская область занимает 12-е место в ПФО, тенденции на улучшение нет, хотя по региону есть почти 30 тысяч вакансий.

Министр труда и соцзащиты региона Сергей Наумов доложил, что на учете в службе занятости находятся 64 тысячи человек. Уровень безработицы составляет 5,3 процента, область находится на 52 месте в РФ.

Во вторник, 13 октября, Губернатор Валерий Радаев провел совещание по ситуации на рынке труда.

С 1 октября впервые за много месяцев число безработных снизилось на 227 человека. За последние три месяца трудоустроились гораздо больше человек, с начала года 19,6 тысяч. За девять месяцев создано десять тысяч новых рабочих мест.

Валерий Радаев подчеркнул, что в регионе вакансии есть, но они не всегда совпадают со специальностями тех, кто потерял работу. Нужно задействовать механизм переподготовки, а на территориях, где в будущем реализуют крупные инвестпроекты, можно готовить кадры для производств.