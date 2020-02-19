Губернатор Валерий Радаев перераспределил обязанности между замами регионального правительства, сообщает пресс-служба главы области.

По новому постановлению, зампред Роман Бусаргин будет дополнительно курировать вопросы охраны культурного наследия и координировать охрану объектов, входящих в этот список.

Валентина Гречушкина теперь будет заниматься вопросами социальной и демографической политики, системы соцгарантий, льгот и выплат, а также реализацией госполитики в сфере поддержке материнства и детства, трудовых отношений и занятости населения и координировать работу минтруда и соцзащиты региона.

Сергей Наумов дополнительно будет отвечать за вопросы культуры и искусства и координацию минкульта области.

Василию Разделкину к уже имеющимся обязанностям добавились контроль за информатизацию и внедрение информационных технологий и социально-экономического развития области, а таже координация работы министерства цифрового развития и связи области.