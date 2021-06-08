Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал, как принималось решение о повышении зарплат бюджетникам на 10 процентов.

— С начала этого года экономические показатели в Саратовской области демонстрируют устойчивый рост. Индекс промышленного производства за пять месяцев показывает рост 118 процентов. Сельское хозяйство работает с плюсом, несмотря на все сложности весенне-полевых работ. Сфера торговли тоже дает плюс 1,5-2 процента. Выросли и доходы областного бюджета. Это подтверждает то, что оказанные в прошлом году меры поддержки дали результат.

Предоставлялась поддержка малому и среднему бизнесу, промышленным предприятиям, сельскому хозяйству. Использовались региональные и федеральные меры.

По итогам пять месяцев, получив дополнительные доходы в бюджет, принято решение поддержать работников бюджетной сферы – повысить заработную плату. Причем повысить не на пять процентов, как это закладывалось с учетом инфляции на конец года, а на 10 процентов с 1 августа. Да, это серьезное решение, большие деньги, но считаю его верным. Оно будет касаться наших учителей, врачей, работников социальной сферы, культуры, практически всех работников бюджетной сферы.

Мы много встречались в районах, на уровне муниципальных образований. Поселенческое звено – основное. А кадрового резерва практически нет. Именно главы поселений несут ответственность, обеспечивают жизнедеятельность территорий, в том числе отдаленных, малочисленных сел. Отвечают на местах за работу всех структур: коммунальных, социальных, напрямую взаимодействуют с населением. Решают большой объем местных вопросов. Было принято решение повысить заработную плату главам поселений. Это позволит изменить ситуацию с кадрами на местах.

За последние годы регион вышел на планомерное повышение заработной платы работников бюджетной сферы. В настоящее время Саратовская область по размеру средней заработной платы занимает седьмое место в ПФО, по темпам роста – входит в тройку лидеров.

Это направление остается приоритетом. И в дальнейшем будет на постоянном контроле, — говорит глава региона.