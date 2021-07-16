Сегодня, 16 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил сельскохозяйственный рынок в поселке Юбилейный.

Он осмотрел ассортимент представленной продукции. Это ранние овощи от производителей из Энгельсского района, фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, хлеб и выпечка.

— Цены выправляются, потому что сейчас уже пошли наши, саратовские овощи – огурцы, помидоры, картофель, лук, свекла. Главная задача – производством наших овощей сбить цену, чтобы она была приемлема для жителей. У нас около десяти районов занимаются овощами, поэтому с качеством и ассортиментом проблем быть не должно. Есть все возможности обеспечить здесь, на рынке в Юбилейном, большой объем продукции по доступным ценам, – отметил глава региона.