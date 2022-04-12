Сегодня, 12 апреля, глава региона Валерий Радаев возложил цветы к памятнику Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор ознакомился с благоустройством места приземления Гагарина, осмотрел новые экскурсионные электромобили для передвижения туристов по территории парка.

Валерий Радаев также рассказал о плане дальнейшего благоустройства Парка покорителей космоса. Он предусматривает обустройство береговой части. За счет региональных средств на Волге планируется построить причал, за счет федерального бюджета — расчистить к нему фарватер.

— Возможно также объединить в один туристический маршрут Парк покорителей космоса и место приземления второго космонавта Германа Титова в Краснокутском районе. В первую очередь, нужно сделать дорогу с твердым покрытием к памятному месту под Красным Кутом, — отметил Губернатор.