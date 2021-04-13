На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев озвучил итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Можно смело сказать, что Парк покорителей космоса зазвучал на всю Россию. Президент посадил кедр как символ выносливости и целеустремленности Юрия Гагарина, как символ позывного первого космонавта Земли. Владимир Владимирович поддержал нашу просьбу о передаче парка на федеральный уровень. Также он позитивно отреагировал на необходимость расселения аварийных домов в Летном городке. Для региона это — прорывное решение, за которым стоят судьбы двух тысяч человек, в том числе летчиков и ветеранов дальней авиации. Проблема сохранялась десятилетиями. Помощь федерального центра позволит ее полностью закрыть, — отметил глава региона.

Валерий Радаев рассказал, что пообещал главе государства, что область соберет урожай выше прошлогоднего – шесть миллионов тонн зерна. И регион будет стремится к этой планке, скорректированы посевные площади и показатели урожайности. Прошу глав принять исчерпывающие меры, чтобы посевы зерновых не сокращались ни на гектар.

— На встрече с Владимиром Путиным я выразил благодарность от имени региональной власти за поддержку Саратовской области, за визит в этот знаменательный для нас день. Внимание главы государства, его оперативный отклик на запросы жителей налагают высокую ответственность за реализацию всех направлений, начиная с нацпроектов и заканчивая точечными задачами. Поэтому входим в весенне-летний сезон, традиционно насыщенный большим массивом дел, — с полным пониманием этой ответственности. Не могу не сказать спасибо от всех нас Вячеславу Володину. Он тоже принял участие в праздновании Дня космонавтики на новом объекте. Вячеслав Викторович инициировал создание Парка, как и многие другие проекты, которыми область сегодня живет, — добавил глава региона.