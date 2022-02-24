Региональная власть солидарно поддержала решение президента России по шагам, направленным на поддержку братского народа Донбасса. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Он напомнил, что у области продолжает работать оперштаб по координации ведомств, отвечающих за размещение жителей ЛНР и ДНР. В пунктах временного пребывания созданы все необходимые условия. Открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Каждый прикреплен к территориальному медицинскому учреждению. С 28 февраля начинается обучение детей.

-Мы обязаны оказать поддержку людям, чьи права нарушались на протяжении 8 лет. Для этого региональная власть прикладывает все усилия. Это наш гражданский и нравственный долг. Министры, муниципальные главы находятся на постоянной обратной связи с прибывшими. Спасибо саратовцам, которые протянули руку помощи представителям братского народа — женщинам, детям, пожилым, — добавил Радаев.