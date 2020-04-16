В четверг, 16 апреля, губернатор Валерий Радаев провел встречу с исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Зайцевым. Они обсуждали ремонт на улицах и тротуарах Саратова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Мы должны пересмотреть подход к финансированию дорожного хозяйства областного центра. Большую поддержку нам оказывает наш депутат Вячеслав Володин. В этом году благодаря его помощи стартовал масштабный проект по ремонту тротуаров, это позволит обеспечить подходы к соцобъектам. Никогда еще такого объема средств на это направление не выделялось.

За последние годы мы привели в нормативное состояние часть городских улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году по проекту Саратов получил миллиард рублей. Из этих денег 600 миллионов ушло на Трофимовский мост, а на дороги осталось меньше средств. Поэтому считаю необходимым выделить Саратову из областного бюджета один миллиард рублей на укрепление дорожной сети, — отметил Валерий Радаев.

Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства изыскать возможность дополнительного финансирования областного центра по этому направлению.

Губернатор также поставил задачу перед городской властью – подготовить перечень дорог, которые в первую очередь нуждаются в ремонте.