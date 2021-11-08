Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о бюджетной обеспеченности региона. Об этом сообщает его пресс-служба.

По словам главы области, в этом году по уровню бюджетной обеспеченности регион поднялся на несколько десятков позиций среди субъектов РФ. Саратовская область обогнала Волгоградскую, Пензенскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Ставропольский край. По данному показателю пять лет назад наш регион был на последнем месте.

—Только с увеличением доходной базы можно эффективно реализовывать социальные, инфраструктурные проекты, региональные программы поддержки территорий. И самое важное — формировать бюджет развития, — отметил Радаев.

Он отметил, что еще несколько лет назад об этом даже не приходилось говорить. Имея низкие поступления доходов, не было возможности участвовать в федеральных проектах с обязательным софинансированием от региона.

—Такую сложную ситуацию мы сумели переломить, планомерно повышая бюджетные доходы. Это позволило приступить к строительству школ, детских садов, спорткомплексов, ремонту дорог, поддержке местных инициатив. Регион внес вклад в завершение крупнейшей стройки — саратовского аэропорта, вышли на финишную прямую в решении сложнейшей проблемы обманутых дольщиков, в Поволжье стали лидерами по темпам роста заработной платы бюджетников, — рассказал Радаев.

В текущем году в бюджет поступило порядка 72 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов.