Сегодня в преддверии Дня народного единства провел в режиме видеоконференцсвязи встречу с руководителями национально-культурных организаций области.

Базовые ценности, заложенные в этом празднике, важны и актуальны, проверены временем. Саратовская область стала общим домом для 160 национальностей. Атмосфера добрососедства и взаимопомощи – наше ключевое достижение, которое отражается и на развитии национально-культурных объединений, и на каждом жителе.

Когда наши дела строятся на прочной основе лучшего опыта прошлого и настоящего, когда взаимоуважение — жизненный принцип большинства, — тогда мы можем смело смотреть в будущее.

Поздравляю всех с наступающим праздником! Желаю мира и добра!