60 лет назад 7 августа на территории Краснокутского района приземлился «серебряный космонавт» Герман Титов. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в своем Instagram поздравил жителей региона с юбилеем такого знакового события.

Герман Титов провёл сутки в невесомости, и это обеспечило прикладной старт для будущих космических полетов и открытий.

— Освоение космического пространства – победа отечественной науки и техники, яркий пример беззаветного служения интересам страны, героизма и мужества. Мы гордимся, что Саратовская область связана с его судьбой, что наш регион стал точкой притяжения для первых космонавтов. Уверен, память о достижениях покорителей вселенной на долгие годы останется ориентиром для будущих поколением, — отметил Радаев.