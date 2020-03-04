Глава региона Валерий Радаев объявил выговор двум чиновниках за срыв аукциона по строительству объектов образования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Так, на утреннем совещании Радаев был недоволен работой зампреда регионального правительства Сергея Наумов и министра образования Ирины Седовой. На встрече губернатор высказал недовольство чиновникам по поводу несостоявшегося аукциона на возведение школ в Авиаторе, Приволжском, двух детских садов в Саратове и трех в Энгельсе.

— Вы не сопровождаете прохождение конкурсов, в результате идет некачественная подготовка документации, срыв аукционов. В прошлом году сдали 24 детсада, то есть опыт в реализации подобных проектов есть. Это безответственное отношение к делу, разгильдяйство. В кратчайшие сроки – ошибки исправить, — поругал участников совещания Радаев.

В связи с этим, глава региона объявил выговор Наумову и Седовой. Чиновников, проваливших подготовку аукционной документации в Саратове и Энгельсе, он приказал наказать вплоть до увольнения.

Напомним, сегодня глава города Михаил Исаев объявил выговор Ирине Солошенко и Илье Горбатенко.