Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал на заседании корсовета о ситуации с коронавирусом.

Глава региона подчеркнул, что она остается стабильно сложной. Её усугубляет сезонная волна респираторных заболеваний.

— Чтобы не допустить широкого распространения ОРВИ среди школьников, принято решение перевести образовательные учреждения области на дистанционное обучение. Обращаюсь к исполняющему обязанности министра Орлову – ни на секунду не выпускайте из зоны своего внимания коммуникации с родителями. Объясняйте необходимость принимаемых мер и адресно реагируйте на любые обращения. Механизм должен быть отработан, -отметил он.

Глава региона напомнил что в 2020 году занятия в онлай-режиме шли в общей сложности несколько месяцев. И такой формат для населения знаком и опробован.