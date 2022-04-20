Сегодня, 20 апреля, в Энгельсе Валерий Радаев, Сергей Степашин и Константин Цицин обсудили перспективы расселения аварийных домов микрорайоне «Летный городок».

В микрорайоне переселяют 7 домов, осталось еще 29 аварийных. Всего необходимо расселить 43 тысячи квадратных метров жилья.

— Было поручение Президента РФ – расселить аварийные дома в этом микрорайоне. Оно, безусловно, должно быть выполнено. Вместе с областью будем прорабатывать этот вопрос, — отметил Сергей Степашин.

В прошлом году президент Владимир Путин поддержал идею расселения ветхого жилья в Летном городке. Саратовской области выделили на эти цели 373,8 млн. рублей из резервного фонда Правительства РФ.