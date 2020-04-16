Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал заявление об увольнении министра транспорта и дорожного хозяйства региона Николая Чурикова, сообщает пресс-служба главы области.

Напомним, вчера вечером стало известно, Чуриков намерен уйти в отставку по собственному желанию. Информацию распространили странники спикера госдумы Вячеслава Володина в Instagram-аккаунте. А еще ранее стало известно, что депутаты российского парламента намерены инициировать проверку деятельности Николая Чурикова на посту министра. По данным председателя комитета госдумы по безопасности Василия Пискарева, тендеры на ремонт дорог в Саратовской области на протяжении нескольких лети выигрывала фирма, принадлежащая дочери, теперь уже экс-министра транспорта.