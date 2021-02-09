Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о жалобах жителей на организацию прививочной компании.

Это отсутствие в торговых центрах города указателей на пункты для иммунизации.

—Неужели сложно начертить схему движения, сделать голосовое оповещение? Олег Николаевич, продумайте совместно с руководством торговых центров оптимальную навигацию, — обратился глава региона к министру здравоохранения.

Также люди жалуются на нехватку персонала, большие очереди, неразведенные потоки пациентов.

Валерий Радаев отметил, что эти моменты нужно оперативно устранять.