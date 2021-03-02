Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета поднял тему масштабной коммунальной аварии.

Она случилась 25 февраля, почти весь город остался без воды.

Спецкомиссия выяснила, что в этом вина ООО “КВС”.

Глава региона отметил, что направил результаты проверки спецкомиссии в прокуратуру. Он подчеркнул, что “профилактика узловых элементов инженерной инфраструктуры в условиях низких температур – обязательное требование ко всем ресурсоснабжающим компаниям”. И отметил плохую организацию подвоза питьевой воды, затянувшееся включение отопления.