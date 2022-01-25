Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 25 января, в День российского студенчества, встретился с молодежью по видеоконференции.

— Я искренне вам завидую, потому что сегодняшние возможности раскрыть себя — безграничны. Вокруг море интересных проектов, и вы на себе испытали, какой драйв они дают, — обратился Радаев к студентам.

Глава региона обратил внимание на добившихся успехов студентов — Дианой Смирновой, получившей грант Росмолодежи. Пианиста Ивана Андреева, волонтера Владислава Быкова, мисс студенчество ПФО Эльмиру Селькаеву, Дениса Родичева, который на Всероссийском форуме «Территория смыслов» блестяще защитил образовательный проект по цифровой безопасности детей.

— Вы воплощаете собой современные проектные подходы, цифровое мышление. А те из вас, кто выбрал творчество, сохраняют и продолжают богатейшие традиции отечественной культуры, открытые всему миру, — заключил он.