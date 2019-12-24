Во вторник, 24 декабря, в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который прошёл в Саратове в сентябре 2019 года. Спортсменов поздравили Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник Евгений Зиничев, Президент – председатель правления ВТБ Банка Андрей Костин. В мероприятии принял участие Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Во время церемонии призы и памятные подарки были вручены тренерам национальной сборной и чемпионам мира по пожарно-спасательному спорту.

Губернатору области Валерию Радаеву были высказаны слова благодарности за высокий уровень организации чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

— Спасибо за доверие, оказанное нашему региону. Хотел бы выразить слова благодарности всем спортсменам и тренерам, которые провели незабываемые дни в Саратовской области. Вместе мы постарались сделать всё, чтобы не подвести Российскую Федерацию. Особая благодарность тренерам за то, что воспитываете настоящих бойцов, настоящих патриотов. Только такие ребята могут побеждать – это будущее России, это надежда России, — отметил глава региона.

На протяжении 8 дней в г. Саратове под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей прошли четыре чемпионата мира (среди мужчин, женщин, юношей и девушек), по итогам которых российские спортсмены заняли первое общекомандное место. Из 30 комплектов золотых наград 29 было завоевано мужской сборной командой Российской Федерации – такой успех был достигнут впервые за двадцатилетнюю историю проведения чемпионатов мира и Европы.